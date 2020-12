Alcalde de Nogales se aislará ante sospecha de tener COVID-19

A través de sus redes sociales, el alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, anunció que podría tener COVID-19, por lo que ya se hizo la prueba correspondiente.



En una publicación que subió la noche del domingo, señaló que de manera responsable permanecerá en cuarentena en su domicilio en lo que le dan los resultados de la prueba.



El Alcalde explicó que sospecha tener la enfermedad debido a que miembros de su equipo más cercano presentan síntomas fuertes de Coronavirus.



No obstante, puntualizó que él no tiene ningún síntoma, aunque los médicos le han comentado que pudiera ser asintomático.



En broma, el edil achacó el no presentar síntomas a los remedios herbolarios y mezcal que toma.



Asimismo, expresó que "no me molesten que es bicho, porque de ser así me llevaré a Nogales y parte de la región zona centro".



Cabe comentar que, en días pasados, el Alcalde anunció la suspensión del festival la Laguna Iluminada con el fin de evitar cualquier riesgo de contagio por el COVID-19.