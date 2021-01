Alcalde de Omealca desconfía de cifras oficiales de pandemia

El llamarle el Gobierno al tema del COVID-19 por semáforo amarillo, verde, Naranja, “eso es una imprudencia; y la gente debe entender que si tiene un mal crónico degenerativo, más de 60 años, si tiene la señora un embarazo, si hay niños que andan sin cubre bocas y todos los ya mencionados, todo eso es semáforo rojo”, dijo el presidente municipal Pedro Montalvo Gómez.



Los contagios por COVID-19 se están yendo a un nivel “exacerbado”, a tal grado que las cifras que da a conocer el Gobierno son inciertas, tan sólo en Omealca se ha incrementado el número de muertes, que no acuden a los hospitales y fallecen en sus domicilios.



Consideró que la vacuna es buena, pero las que llegaron a Veracruz, que son entre 10 y 20 mil son pocas tomando en cuenta que en Veracruz somos casi 8 millones de veracruzanos.



Expuso que las desgracias que están pasando, no es como un cuaderno donde se escribe, se borra y se puede vuelve a escribir, expuso: “Es una vida, es un ser humano y los contagios se están multiplicando”.



“Yo desde aquí, de manera respetuosa, no creo en la lista que tiene el Gobierno. Yo tengo conocimiento de personas que conozco, familias que conozco de Omealca, y no hay uno o dos muertos, hay mucho más; y no los tiene cuantificados el gobierno, porque el familiar no se acercó y no están en el índice, pero eso no significa que estemos bien.



En lo que respecta a los contagios, hay mucho más, y si así lo digo yo, así están en todos los municipios”, aseguró.



Apuntó que para no seguir siendo parte de las estadísticas, lo que tiene que hacer la gente es cuidarse, y si tiene que salir a trabajar, que lo haga, porque todos tenemos que salir a buscar el sustento familiar, pero de que va a servir llevar el producto de su trabajo, si va llevar el contagio a sus seres más queridos por no cuidarse y no cumplir con las medidas protocolarias, como es usar el cubrebocas, la sana distancia y usar el gel antibacterial.



Mientras llegan las vacunas a toda la población y el Gobierno hace su trabajo, Montalvo Gómez hizo un llamado enérgico a toda la población veracruzana, a que todos tomen este tema como semáforo rojo, porque es una alerta para cuidarse de manera extrema y evitar más contagios y más muertes entre los seres queridos.