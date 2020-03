Alcalde de Omealca se niega a aceptar que contaminó el río Blanco: PMA

El alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, no ha querido aceptar la determinación de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente sobre que éste fue uno de los municipios que provocó una gran contamin ación en el río Blanco el año pasado, indicó el procurador Sergio Rodríguez Cortés."El Presidente Municipal no aceptó la determinación de la autoridad, niega que hayan estado contaminando y estamos en un procedimiento administrativo, es decir, un juicio en el que nosotros deberemos tomar una determinación en cualquier momento. Le estamos dando el derecho de audicencia, réplica y proceso para que presente las pruebas y seguro tendremos una determinación a futuro", dijo.Rodríguez Cortés criticó que Montalvo Gómez actúa de esta forma por pertenecer a un “sistema caduco”."Él viene de una cepa de un sistema ya caduco y piensa que todos somos iguales y nosotros no podemos consentir a nadie. No pretendemos que todo mundo aplauda las acciones, es parte del trabajo", dijo.Añadió que está más que comprobado que hubo varios lugares en los cuales Omealca tiraba sus residuos directo al río Blanco y esto es grave y si no hay un acuerdo con el Alcalde, turnarán el caso a la Fiscalía en Delitos Ambientales.Explicó que el Alcalde saneó algunos sitios sin acompañamiento de la Procuraduría y sin aceptar las observaciones que le hicieron."Más que ajustarse a lo que dijo la autoridad, fue un asunto de conciencia pero no lo hizo con el acompañamiento de la Procuraduría", dijoCitó que en el caso del municipio de Cuichapa, hubo una determinación de la autoridad, porque estuvieron dispuestos, porque hubo una firma de allanamiento al procedimiento administrativo."Ellos la aceptaron. ¿Cuál fue la determinación de la autoridad? Cerrar estos sitios, limpiar, sanear los lugares que se estaban manejando de manera inadecuada y hubo multa y sanción".