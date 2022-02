Alcalde de Orizaba competirá con transporte público; taxistas estallan en reclamos

Taxistas de la región Orizaba bloquearon la Calle Poniente 7, entre Sur 16 y 18, para exigir a la Delegación de Transporte Público que aclare si los camiones de transporte "Gallo", que comenzará a operar el Ayuntamiento de Orizaba, tienen concesión.Y es que dos de los vehículos se observaron en las avenidas de la ciudad. De acuerdo a los ruleteros, este nuevo servicio es un abuso del alcalde, Juan Manuel Diez Francos.Y es que durante campaña, el ahora Edil prometió a la población que ofrecería el servicio de transporte público por diferentes colonias de la ciudad con una tarifa de 5 pesos y que la línea se llamaría "Gallo".Los camiones ya están rotulados y anuncian su costo económico.Esta situación fue la que molestó a los ruleteros, quienes dijeron que el piso debe de ser parejo para todos."No debe de haber abuso de autoridad de parte del alcalde Juan Manuel Diez Francos, al querer brindar un servicio que no está concesionado", dijo Jairo Guarneros líder taxista.Recordó que desde la pasada administración de Diez Francos, decidió prestar el servicio nocturno de transporte público, el cual fue denominado como "Búho", mismo que continúa operando de las 23:00 horas a las 05:00 horas todos los días."Si se checan, esos autobuses traen placas particulares, eso quiere decir que no está autorizado y se le ha tolerado pero no sabemos por qué. Los mismos compañeros nos informaron que ya habían empezado a dar servicio en algunas de las colonias hoy los Gallos. Esto nos parece que ya no puede ser tolerable, no estamos en contra de la ciudadanía pero sí estamos en contra de un abuso de parte del Presidente municipal de Orizaba".Dejó en claro junto con sus compañeros que si la autoridad no actúa, entonces ellos como taxistas van a detener estas unidades en dado caso que presten el servicio."No se vale que el Ayuntamiento escudándose en la autoridad que tiene, pretenda hacer este tipo de cosas".Los taxistas dijeron que el delegado de Transporte Público, a través de una llamada telefónica les dijo que las unidades de Gallo están guardadas todavía y no prestan servicio.“Nos dijo que la Dirección de Transporte señala que todo el que pretenda dar un servicio de transporte, debe contar con la concesión que le otorga el Estado y el que quiera, cuando se abra la solicitud, previa revisión de la comisión técnica, si considera que se requieren más autobuses en Orizaba lo hará público, para que las empresas soliciten la autorización de las rutas. En tanto eso no suceda nadie puede prestar un servicio".