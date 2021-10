Alcalde de Orizaba defiende viaje a España; gastó “muy poquito, como 70 mil pesos”

Aun y cuando recorrió algunos sitios de España durante una semana, el alcalde de Orizaba Igor Rojí López aseguró que en su reciente viaje al país europeo solamente el ayuntamiento gastó 70 mil pesos, aunque algunos ciudadanos cuestionaron ese viaje."A fin de cuentas yo representó al Ayuntamiento y el hecho de pagar el avión y un hotel, pues no creo que sea un gran gasto para la administración cuando traes proyectos que van a seguir engrandeciendo a la ciudad; es parte de lo que hace la administración municipal".Agregó que hay varios municipios que no gastan en estos temas, pero no tienen la proyección que Orizaba Pueblo Mágico sí tiene.En este sentido se le preguntó específicamente cuánto gastó en el viaje, pues lo pagó el ayuntamiento a lo que respondió: "Muy poquito como 70 mil pesos".Es de recordar que el presidente municipal estuvo en Sevilla, donde participó en la tercera edición del Foro Global de Gobiernos Locales bajo el título "La agenda 2030 y el Green Deal en la recuperación ecosocial de las ciudades".También estuvo en Granada España visitando la Sede de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, así como recorrió las oficinas centrales de Laliga Academy en Madrid.