Alcalde de Orizaba niega que perdiera precandidatura por Diputación federal

Luego de que trascendiera que el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, ya no sería precandidato a la Diputación federal por este Distrito, el edil comentó no tener conocimiento de tal situación, por lo que hasta el momento todavía se perfila para participar en la contienda electoral.



"No tengo conocimiento, hace un rato me lo dieron a conocer los medios pero no tengo de manera oficial nada. Tengo a fin de cuentas el documento donde me nombran precandidato y tras no renunciar no pueden nombrar otro candidato", dijo.



Añadió que el único que cumplió con todos los requisitos para ser candidato fue él e incluso ya solicitó al Congreso del Estado su licencia, por lo que el 8 de marzo ya la ejercería.



Rojí López presumió el trabajo que su Gobierno Municipal ha hecho con muchos esfuerzos.



"Como Alcalde me siento satisfecho, aún tenemos 10 meses para seguir trabajando y presentando proyectos; quedan todavía algunos que hay que hacer como la Ciudad del Fútbol y El Tobogán de la Montaña, de éste ya está el recurso y el proyecto ejecutivo, sólo se tiene pendiente el tema del impacto ambiental".