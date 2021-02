Alcalde de Orizaba niega “tomadura de pelo” con compra de 40 mil vacunas antiCOVID

Alrededor de 40 mil vacunas son las que podría adquirir el Ayuntamiento de Orizaba por su valor comercial, indicó el alcalde Igor Rojí López.



Comentó que mantienen contacto con 3 empresas que les están ofreciendo los biológicos para finales de febrero o mediados de marzo.



Explicó que hay dos mercados para la vacuna, uno es el mercado oficial que fue a dónde más de 80 países aportaron dinero para la investigación de esta vacuna y por eso a ellos les tiene que llegar de manera prioritaria.



Sin embargo, también los laboratorios y gobiernos de distintos países están promocionando de manera comercial sus biológicos.



Mencionó que en este mercado el costo es mayor, pues cada reactivo tiene un costo de 20 a 30 dólares, por lo que con los recursos que tienen disponibles se podrían adquirir 40 mil dosis que se destinaría al sector más vulnerable, y si para entonces el gobierno ya la está aplicando, ayudarán a completar.



Agregó que las empresas están enteradas de que la primera que pueda poner a disposición su vacuna es a la que se le comprará y sólo se está a la espera de esto.



Puntualizó que no se trata de una tomada de pelo, por el contrario, es un apoyo al Programa Nacional de Vacunación.



"No me estoy aventando como el Borras, ya también tengo apalabradas a algunas instituciones para que ayuden a aplicar las vacunas y en su momento sólo se firmarán los convenios con ellas”, destacó.