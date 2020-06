Alcalde de Orizaba, sin síntomas de COVID-19 tras reunión con Delegada de IMSS

Aunque días antes de que la encargada de la delegación Veracruz Sur del IMSS, Célida Duque, diera positivo al COVID-19, el alcalde Igor Rojí López y otros funcionarios municipales se reunieron con ella, al momento no han mostrado posibles síntomas de la enfermedad ni se han hecho una prueba para descartar esa posibilidad.



Además del Presidente Municipal, el director de Desarrollo Humano, Fernando Trueba Coll y personal del área de Comunicación Social estuvieron con la doctora Duque Molina y funcionarios de la Delegación para la entrega de insumos de protección por parte del Ayuntamiento.



Esta actividad se llevó a cabo el pasado 27 de mayo, cuando en la explanada del Ayuntamiento se hizo entrega de 6 mil toallitas sanitizantes, 200 litros de desinfectante concentrado, 350 litros de gel antibacterial, 20 litros de alcohol de 96 grados, 2 mil 500 gorras de uso hospitalario, 4 mil 900 cubrebocas de tela de tres pliegues, 2 mil guantes de latex no estériles, 50 goggles, 140 lentes de seguridad y 16 respiradores de laboratorio con 32 cartuchos de repuesto.



Debido a que ese día el Alcalde y el personal del Ayuntamiento mantuvieron la sana distancia, usaron cubrebocas y se lavaron las manos después del acto de entrega al personal del IMSS, además de las medidas que se mantienen en cada área, esperan que no haya ninguna posibilidad de contagio, señaló Trueba Coll.



Comentó que han sido muy puntillosos en cumplir las medidas preventivas, para evitar además cualquier riesgo para sus familias y el resto del personal pero lo hacen todos los días porque en el caso de la doctora Duque se supo pero puede haber más personas asintomáticas y por eso nadie se puede descuidar.



Cabe mencionar que el regidor primero, Emmanuel Gómez García, comentó que de acuerdo con el alcalde Igor Rojí, por esa razón la sesión de Cabildo que se realizó el pasado lunes para votar la reforma electoral se hizo cerrada a fin de evitar exponer a otras personas si acaso uno de ellos llegara a enfermar.