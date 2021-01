Alcalde de Orizaba ya contempla irse de campaña por Diputación federal

El alcalde Igor Rojí López aseguró que no ha sido notificado sobre que sería el candidato a la Diputación federal por el distrito de Orizaba.



Este miércoles comenzó a trascender la lista de quienes serían los abanderados del PRI en diferentes distritos.



"Yo no tengo nada oficial. Para irme de licencia todavía faltan días, sería hasta marzo", dijo.



Agregó que se discutirá en Cabildo quién quedaría en su lugar en dado caso que se vaya de campaña.



"Llamaríamos al suplente José Luis Espindola, podría ser. Sí está en condiciones aunque es un sector de riesgo porque es mayor de edad, pero se lo preguntaríamos en su momento, lo que queremos es que Orizaba siga trabajando en orden y progresando así como teniendo apoyo de la ciudadanía".



Apuntó que aunque se fueran todos los integrantes del cabildo a campaña, todos tienen suplentes y seguiría funcionando la administración.



Dijo que no tiene conocimiento de la licencia pedida por el regidor primero Emmanuel Gómez García, pues pretende contender en la precandidatura del PAN a la diputación local.



"No tengo nada oficial, pero está en su derecho de poder hacer uso de las licencias y trabajar en este proceso electoral e incluirse en las candidaturas que hay en juego para el 6 de junio".



Aseguró que mucha gente de alguna u otra manera le ha dicho que debe participar en la elección para así equilibrar el poder en la Cámara de Diputados Federal, "veo que es necesaria la gestión en la Ciudad de México".