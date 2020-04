Alcalde de Perote pide a población mantener cuarentena

Las autoridades sanitarias de Veracruz reconocen en Perote un municipio con potencial de riesgo para un brote de COVID-19, al ser una demarcación de paso por el que transitan personas de distintos municipios y Estados del país, manifestó el alcalde, Juan Francisco Hervert Rivera.



Mediante un mensaje en sus redes sociales con motivo de la declaratoria en México de la Fase 3 por el Coronavirus, dijo que ya se han registrado casos en municipios vecinos a Perote y es muy probable que en esta etapa de la pandemia “sean visibles aquellos que en los pasados días pudieron haberse contagiado en nuestro municipio”.



Aseveró que las autoridades han reconocido la labor que ha desempeñado el Ayuntamiento y afirmó que la población afortunadamente está colaborando con las medidas emprendidas por la autoridad local, “aunque sea parcialmente”.



Cabe señalar que Perote registra un caso positivo de COVID-19, por lo que el Alcalde exhortó a la población a seguir respetando la sana distancia, la higiene personal, sobre todo el lavado frecuente de manos y evitar salir a lugares concurridos.



“Es sumamente importante reforzar la sana distancia en esta emergencia sanitaria. Será la Secretaría de Salud la que habrá de emitir los lineamientos que tenemos que acatar para garantizar el cumplimiento de dichas medidas”.



Dijo entender que hay quienes no pueden mantenerse en casa, por lo que se está trabajando para generar una estrategia que permita mitigar de mejor manera la situación, en particular de quienes no pueden dejar de trabajar.



Sostuvo que la Fase 3 limita las reuniones a menos de 10 personas por lo que la convivencia es únicamente familiar pero, a pesar de ello, deben tomarse todas las medidas de protección y cuidado para evitar más contagios.



“Estamos enfrentando un problema que nos vulnera a todos, se trata de una pandemia que amenaza la tranquilidad de la sociedad pero estoy seguro que todos nosotros haremos nuestra parte para salir adelante. Está en manos de todos y no sólo del Gobierno lograr reestablecernos lo más pronto posible, como ya lo hemos hecho antes”.