Alcalde de Playa Vicente confirma dar positivo a COVID-19

Este fin de semana el alcalde de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López, confirmó haber dado positivo al coronavirus.



En un mensaje subido a redes sociales, explicó que los resultados no están reflejados en la plataforma porque le acaban de entregar resultados.



“Espero contar con su colaboración para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del virus”, dijo el primer presidente municipal veracruzano que confirma padecer la enfermedad.



El municipio de Playa Vicente tiene a la fecha tiene 3 casos confirmados, un sospechoso y 1 fallecido por el virus.



Álvarez López Añadió que a la fecha se encuentra aislado, pues no quiere poner en riesgo a otras personas.



“Cuando sentí síntomas tomé la decisión, aun cuando no era confirmado como positivo, de aislarme, quedarme en mi cuarto“, dijo el alcalde.



Indicó que desde su hogar ha estado trabajando y ha estado pendiente de todos los asuntos; además dijo que informó a todos con quienes tuvo contacto en los últimos días.



“Vale la pena hacer algunas aclaraciones, no soy el primer caso sospechoso que llegó a casa municipal, como también estoy totalmente seguro que quién fue el primer caso jamás tuvo la intención de afectar a los demás“, opinó.