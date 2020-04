Alcalde de Poza Rica denosta labor de periodista tras denunciar nulo apoyo a mujer

El Ayuntamiento de Poza Rica, el cual preside Francisco Javier Velázquez Vallejo, lanzó un video y un comunicado firmado por el mismo munícipe para desdeñar la labor del periodista Fernando Barrientos, quien recientemente difundió un video en el que entrevista a una mujer de la tercera edad y discapacitada que no recibió despensas que acudió a solicitar como apoyo al Palacio Municipal.De acuerdo al edil morenista, el reportero “añadió comentarios a fin de guiar las respuestas de la señora” y terminó por generar “más caos y conflicto” ante la pandemia de coronavirus.Y es que el Ayuntamiento comenzó a ser criticado por redes sociales tras la denuncia que Barrientos reportó.“Esta es la historia de Doña Meche, una madre trabajadora que ha luchado por mantenerse en pie durante toda su vida. Recientemente acudió al Palacio Municipal en busca de apoyo alimentario y desafortunadamente surgió un malentendido y el reportero que la grabó guió de manera maliciosa las respuestas que más adelante exhibió en una entrevista.“Lamentablemente esta situación despertó las oscuras intenciones de algunas personas que se aprovecharon de la inocencia de la señora para generar más polémica en medio de la crisis”, dice el video que incluso produjo la administración municipal y que difundió por sus redes sociales.Según se observa en la entrevista que Barrientos publicó, entrevistó a la mujer que se identifica Mercedes López en el Palacio Municipal. “Doña Meche”, de edad avanzada, estaba en su silla de ruedas, acompañada por un familiar.—Pues ando pidiendo ayuda de despensas, pero me las negaron —explica la mujer al reportero en el video.—Vino aquí al Palacio Municipal a pedir una despensa a Presidencia, y qué le dijeron —cuestiona el periodista.—Me dijeron que no, porque... que fuera al DIF.—Usted se dirigió aquí...—Sí, porque yo supe que estaban dando.—¿Vino a Atencion Ciudadana, la mandan aquí a la Presidencia y en Presidencia le dicen que no por parte del Alcalde? —pregunta Barrientos.—Sí —responde la mujer al reiterar que sólo le pidieron que acudiera al DIF por la ayuda.“Que no tenian despensas y que fuera al DIF. O sea que no ven como se encuentra usted, usted es una persona discapacitada. (…) Entonces se va con las manos vacías a su hogar, sin esa despensa, y bueno más que nada ahorita las personas de la tercera edad pues como dicen, debe estar en su casa, pero pues no la atienden”, dice el reportero.—¿Qué le diria usted al alcalde de aquí de Poza Rica? Para que la viera, qué le recomendaría usted —cuestiona a la mujer.—Como es mi amigo yo no le diría nada, más que se enterara cómo es su gente, cómo es sugente de mala porque no les quita nada con regalarme.—¿Usted cree que sea la forma correcta de dirigirse a usted para entregarle una despensa?—No, no porque yo necesito, yo vengo desde la calle Cazones, está lejitos.“Bueno pues esta persona discapacitada viene para pedir ayuda, una despensa aquí en el Palacio Municiopal, salen el personal y le dicen que no, que no hay despensas, que se vaya a resguardar a su hogar, que se vaya al DIF, a pesar de que ven que esta persona es discapacitada no le apoyan.“Siguen negando las despensas aquí en el Palacio Municipal, desafortunamden pues el cero a la izquierda, esperemos y el Alcalde ponga solucion a esta problemática que vienen personas de la tercera edad, más que nada personas discapacitadas, a pedir un apoyo y se los siguen negando”, finaliza Barrientos.Tras la difusión de este reporte, las autoridades locales criticaron que “exista gente con ánimo de exhibir con morbo o generar amarillismo inventando rumores o descontextualizando”.Por su parte, el Alcalde acusó que medios disten de actuar con objetividad y ética periodística.“(Que) se dediquen a aprovechar la necesidad de la gente y la gravedad de las circunstancias derivadas de la pandemia que a todos nos está afectando para tratar de demeritar o poner en tela de duda el honor de otros, generando más caos y conflicto”, dijo en comunicado.Según lo difundido por autoridades, ya acudieron a entregar ayuda a “Doña Meche”, con quien mantienen una relación de respeto.El periodista Fernando Barrientos no ha emitido mensaje alguno, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación en cuanto a su postura sobre el posible agravio a su credibilidad como periodista, luego que este sábado fue objeto de la agresión por la propia directora de Comunicación Social, Beatriz Bonilla Herrera, quien le tomó video y llamó a elementos de seguridad del Palacio Municipal cuando realizaba la cobertura por la protesta de comerciantes del Mercado Poza Rica contra las medidas de cierre de calles, que el Gobierno municipal decidió realizar para reducir riesgos de contagio COVID, pero que a los locatarios les causa agravio.En su ejercicio como periodista, Fernando Barrientos, dejó el antecedente de agresión, en los videos que difundió de la cobertura, cuando Beatriz Bonilla, también hermana de la diputada federal del V Distrito, Raquel Bonilla, tomó su celular como posible estrategia de acoso para evitar que realizara la difusión de los hechos.Cabe mencionar que Beatriz Bonilla Herrera no mantiene buena relación con reporteros que han hecho crítica al Gobierno de Poza Rica. Varios comunicadores presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), desde febrero del 2018, que hasta ahora no han tenido solución.Recientemente, el regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Eloy Núñez León, presentó denuncia formal ante la Contraloría Municipal, a cargo de José Manuel Lugo Dauzón, contra la directora municipal de Comunicación Social, ya que argumentó el mal desempeño de la servidora pública en su deber de atender a los trabajadores de medios de comunicación, sin distinción alguna.Según oficio que se entregó el pasado 20 de marzo del 2020, con el número TOA-145-2020, se argumenta que durante varias protestas contra el Ayuntamiento, Beatriz Bonilla ha aplicado medidas de impedir la labor periodística y de los confrontamientos que ha tenido ante una actitud negativa, incluso de acoso y burla a los reporteros que no son de su agrado. Se citó el caso contra Pablo Espidio, de Enteratever, y de José Martín Arriaga, de Imágen del Golfo, que atendieron la cobertura de inconfomridad por entrenadores y padres de familia de equipos femeniles de fútbol.