Alcalde de Río Blanco asegura que recortes no afectarán obras

El alcalde de Río Blanco, David Velázquez Ruano, aseguró que aunque hubo una reducción de 2 millones de pesos al presupuesto del Ayuntamiento para este 2021, no habrá afectación en la realización de obra pública.



“Nos redujeron 2 millones de pesos en el tema de Ramo 28 de participaciones, no nos va afectar, nosotros para la obra pública destinamos todo lo que es el Ramo 033 lo que es FORTAMUN y FISM, el tema de obra pública no nos va afectar”, dijo.



Además, negó que el Gobierno federal les “adeude” participaciones.



"Considero que hay una imprecisión de datos de los ayuntamientos, los presupuestos se te asignan en base a una fórmula de la Secretaría de Hacienda por ley te tienen que depositar lo que marque esa fórmula. Es una imprecisión que están diciendo algunos alcaldes pero obviamente a los municipios más grandes les va a impactar más, sí disminuye el precio del petróleo va a afectar en los presupuestos, pero eso no quiere decir que te están quedando a deber, es una lógica basada en una fórmula de cómo se asigna los presupuestos”.



Finalmente dijo que los gobiernos municipales deben trabajar con presupuestos austeros, al menos él desde que inició la administración lo ha hecho y ya le dió buenos resultados, pues su nómina de 150 trabajadores no está cargada.