Alcalde de Rodríguez Clara urge a CAEV regularizar suministro de agua

Sergio Manzur Navarrete, alcalde de Juan Rodríguez Clara, se sumó a la protesta ciudadana por el pésimo servicio de agua potable en el Municipio y a la exigencia a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para que mejore suministro a la brevedad posible.



Expuso que son justificadas las innumerables quejas de la población por la deficiencia en la distribución del líquido que se ha presentado hace más de una semana, aunque la situación ha sido de manera reiterada.



Aseveró que en estos momentos es indispensable el agua en virtud de que se está en medio de una lucha frontal contra el COVID-19, enfermedad que ha cobrado miles de vidas y que de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Gobierno de Veracruz, debe ser atendida con medidas higiénicas estrictas, como es el frecuente lavado de manos.



“La población lo requiere pero más allá de eso, es urgente reestablecer el servicio para garantizar una de las medidas sanitarias en la lucha contra el COVID-19: la higiene”.



Expuso que como Presidente Municipal y como ciudadano, es su deber sumarse a la exigencia de la población y como autoridad exhortar al titular de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, a que atienda la urgente necesidad de rehabilitar y mejorar el suministro de agua potable.



El Edil aclaró que el servicio de agua potable en Juan Rodríguez Clara no depende del Ayuntamiento sino de la CAEV, en virtud de que no está municipalizado.



“No pretendemos deslindarnos pero es necesario decirlo para que la gente comprenda que no está en nuestras manos mejorar el servicio pero sí podemos dar la cara y sumarnos a la exigencia para que a la brevedad se atienda esta situación que nos afecta a todos”.



A más de una semana de tener un servicio deficiente de agua potable, enfatizó que no queda más que manifestar la inconformidad y exigir atención de la CAEV.