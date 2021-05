Alcalde de San Andrés pide a Cuitláhuac no caer “en guerra de declaraciones”

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García advirtiera que podría levantar “suspicacias” la impaciencia del alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, ante el caso contra sus policías municipales, el mismo edil dijo que tales comentarios fueron preocupantes y le pidió al mandatario no caer “en una guerra de declaraciones”.12 elementos municipales, cabe recordar, fueron detenidos el pasado 19 de abril por la Fiscalía General del Estado (FGE), acusándolos de presuntamente liberar a un delincuente. Cuatro de los policías son señalados por evasión de presos y 8 por ultrajes a la autoridad.Apenas este fin de semana, el Alcalde demandó por redes sociales que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aclararan cuál es el estado que guarda la corporación municipal, pues los demás elementos siguen trabajando sin armas y corren riesgos.En respuesta, el Gobernador destacó que lo que ocurrió con los policías no fue nada simple, sino “un asunto de mucha relevancia”, por lo que el Edil debería ser el más interesado en que se resuelva el caso o habría sospechas Incluso, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, reveló que Pérez Garay también es investigado por lo sucedido Ahora, el Alcalde aclaró que acudió a la Fiscalía cuando se le solicitó y en este momento su municipio se encuentra en un “estado de indefensión”, al no estar sus policías armados.“Leí con preocupación las opiniones vertidas por el señor Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en torno a la policía de San Andrés y quiero puntualizar lo siguiente: mi principal preocupación es la operatividad de la policía municipal de San Andrés (...)“Lo judicial lo respeto, y tan lo respeto que me he mantenido al margen, (…) cuando se me solicitó que fuera a declarar, declaré en torno al tema y estaré expectante a lo que pueda pasar”, dijo en un video que difundió por redes sociales.Reiteró que el problema que le preocupa es que los policías siguen desarmados desde hace 15 días y no le han resuelto nada para que puedan seguir trabajando como debe ser.“Lo único que estoy solicitando es que me digan qué es lo que tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir para que podamos aclarar y restablecer la operatividad al 100 por ciento de la policía municipales”.Volvió a mencionar que el pasado fin de semana un elemento fue atacado y herido cuando acudía a un auxilio.“Señor Gobernador, lo que menos busco es caer en una guerra de declaraciones, esto no nos beneficia ni a mí ni a usted, yo le brindo de nueva cuenta mi mano y le vuelvo a pedir que colaboremos,que trabajemos juntos”.Asimismo, Pérez Garay evitó hacer algún juicio sobre sus elementos, pues apenas enfrentarán un proceso penal.“Hay que recordar algo: se encuentran bajo la presunción de la comisión de un delito así que todavía existe la presunción de inocencia, esperemos que las instancias judiciales determinen la culpabilidad o no de nuestros elementos”, dijo.