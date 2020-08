Alcalde de San Rafael “clausura” obra de la autopista Cardel-Poza Rica

La mañana de este lunes, el alcalde perredista de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín, clausuró la obra federal de la autopista Cardel-Poza Rica, a la altura del tramo conocido como Paso Largo-Totomoxtle, debido a la supuesta falta de permisos por parte de la empresa Mota Engil.



Al acusar que los trabajos han causado problemas a la región, afirmó que la empresa no cuenta con derecho de vía, permiso de construcción, estudio de impacto ambiental ni dictamen técnico de Protección Civil, entre otros documentos.



Acompañado de Protección Civil Municipal y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Lagunes Marín afirmó que Mota Engil ha incumplido acuerdos y ha afectado los caminos de comunidades al romper calles pavimentadas y drenajes.



Entre las localidades afectadas, detalló, se encuentran Zanjas de Arena, Cabellal, Sonzapotes, Úrsulo Galván, Benito Juárez, Nuevo Faisán, Ejido Emiliano Zapata y Ejido el Pital.



Explicó que en meses pasados, la empresa se había comprometido a reparar los desperfectos causados, lo que se acordó ante autoridades ejidales y municipales, debido a que se ha puesto en riesgo de inundación a la población de Paso Largo y pobladores de zonas bajas.



Por ello, el Edil advirtió que la obra estará “cancelada” hasta que la empresa muestre los permisos de no afectación a terceros y que cumpla compromisos firmados.



“De lo contrario, seguirá parada la obra hasta que nuestra gente tenga seguridad en que no quedarán como zona de alto riesgo por las crecientes del río Bobos y de los arroyos de respuestas rápida y que de no hacer las adecuaciones firmadas, nuestra gente quedaría expuesta a las inundaciones”, dijo.