Alcalde de Sayula habría aceptado que robó al Corredor Interoceánico de la 4T

El alcalde de Sayula de Alemán, Flavio Muñoz, habría presuntamente reconocido el robo de material que se usa para construir el proyecto federal del Corredor Interoceánico.



Cabe señalar que partes de un drenaje que se localizaba en la zona de las vías del tren, en la localidad de Medias Aguas, terminaron en un puente del camino hacia Campo Nuevo, en el kilómetro 7. Según se reportó, vecinos acusaban al edil de haber cometido el robo.



Ahora, por redes sociales se difundió un video en el cual se escucha a quien sería el Alcalde afirmando que "el material" es suyo y que incluso hay rieles que también serán tomados para fines distintos al corredor, por lo que pidió que lo denuncien y se hace responsable.



“El material es nuestro, eso no es lo que está a discusión aquí, lo de si el material nos pertenece, ese nos pertenece, eso ya ni lo pregunten; (…) si quieren denunciar a alguien, ya saben a quién hay que denunciar (…) pueden denunciar al Presidente Municipal, yo absorbo la responsabilidad”.



“El tema de los rieles… vamos a ir por ellos… entonces, vamos a ir por ellos, el trámite burocrático si quieren que denuncien al Presidente Municipal”, se escucha.



Según se afirma en el video, Flavio Muñoz habla supuestamente con contratistas del Corredor Interoceánico.



Autoridades federales ya habrían dado cuenta del robo de varios viajes de balastro de primera calidad, rieles y 27 alcantarillas ferroviarias que iban a ser montadas en distintos puntos donde cruzará la ampliación de las vías del tren que vienen del puerto de Salina Cruz.



La voz también puntualiza que para él no es prioritario el avance del ferrocarril e incluso argumenta que podrían no hacerlo.



“Para mí no es prioritario que avance el ferrocarril, si quieren, es más, ni lo hagan, si no hay beneficios para nosotros ni lo queremos, sale, digo para que eso lo trasmitan a sus superiores inmediatos y si lo quieren ver como una amenaza sí, díganles: ‘están encabronados’ (…)”.



“Para que lo trasmitan así: ‘están encabronados, están indignados, están molestos, nos van a parar la obra’”, se oye decir a quien sería el perredista suplente del alcalde con licencia Fredy Ayala González, actual candidato a diputado federal de la alianza PAN-PRI-PRD por el Distrito 14 con cabecera en Minatitlán.