Alcalde de Soledad Atzompa respalda a pobladores en peticiones de obras

Pobladores de este municipio acordaron en asamblea manifestarse el próximo día 20 en Xalapa, toda vez que su solicitud de diálogo con el gobernador no fue atendida.



Señalaron que su manifestación será pacífica, pero no se moverán hasta que sean escuchados.



La intención, comentaron, es movilizar a gente de las 42 comunidades y la cabecera municipal para demandar que sean atendidos por el mandatario estatal y los titulares de la SIOP, SCT y SEV.



Recordaron que el pasado 8 del presente dieron una rueda de prensa en Orizaba para demandar el diálogo con el gobernador del estado y les dieran una explicación del por qué no se ha comenzado a trabajar en las obras que se comprometieron a realizar.



Sin embargo, indicaron, nunca hubo respuesta, ante lo cual se trató esta situación en asamblea, en el marco del 28 aniversario de la Unión de Artesanos y Comerciantes de Soledad Atzompa.



Sobre este tema, el alcalde Armando Pérez de los Santos, reconoció que la decisión fue tomada por el pueblo y como autoridad municipal y funcionario público debe apoyar a la gente, pues además el beneficio de las obras comprometidas por las autoridades en el Estado es para todos.



Cabe recordar que entre las obras que demandan los pobladores está la rehabilitación de la carretera de Tecamalucan a Tepaxapa, la reparación del tramo Teotlalco-Acuapa-Tetlatzinga, el encarpetado de Tlatilpa a Huitzila y la pavimentación de Huitzila-Atexcalco-Cruztitla, así como la edificación de 19 muros de contención que son necesarios para evitar deslaves en algunas vías en temporada de lluvias.



Sobre la demanda de que el secretario de la SEV se reúna también con ellos, explicaron que se debe a que en las más de 10 escuelas que hay en el municipio siguen haciendo falta maestros.