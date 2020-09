Alcalde de Teocelo contrajo Coronavirus

El alcalde de Teocelo, Mario Chama Díaz, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba del SARS-CoV-2 (COVID-19).



El edil aseguró que se encuentra estable y siguiendo el tratamiento adecuado, pero debido a preinscripciones médicas está aislado.



Al mismo tiempo que reconoció que ya varios empleados del Ayuntamiento en su momento dieron positivos también a este virus, pero aseguró que ya poco a poco se han ido incorporando a sus actividades.



“Quiero hacer mención que me he realizado la prueba del SARS-CoV-2 (COVID-19) y el diagnóstico ha arrojado signos positivos. Me encuentro en mejoría, esto gracias al doctor que ha sacado adelante a todos mis compañeros del ayuntamiento y ciudadanos de la Tierra del Dios Tigre que están dando su tiempo, profesionalismo, pero sobre todo su vida ante esta pandemia, cabe mencionar que colaboradores poco a poco ya se encuentran reincorporándose en sus áreas de trabajo, es mi responsabilidad informarles que me encuentro estable y con el tratamiento adecuado”, detalló en el comunicado.



Asimismo, agradeció a todo el personal médico que en estos momentos se encuentran luchando en esta pandemia y salvando vidas.



También agregó, que en su municipio seguirá ejecutando acciones sanitarias, para prevenir más contagios de coronavirus.



“De manera personal les informo que por prescripción médica continuaré aislado en casa hasta que sea indicado el alta correspondiente, quiero decirle a Teocelo que no dejaremos de hacer acciones de prevención en contra de esta terrible pandemia que ha afectado a los Teocelanos y al mundo”, explicó.



Finalmente, mencionó que continuará trabajando a distancia a través de las redes sociales, mientras logra su recuperación y alta médica.