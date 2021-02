Alcalde de Teocelo “hace menos” al Regidor Único

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, acusó al alcalde Mario Chama de limitar su voz y voto en Cabildo al no convocarlo a la primera sesión ordinaria del 2021 y hacerlo firmar los estados financieros correspondientes al mes de enero.



El edil aclaró que firmó la documentación “bajo protesta”, pues no le fue permitido revisar y debatir en sesión de Cabildo al no haber sido convocado.



“Me vi en la necesidad de firmar bajo protesta los estados financieros correspondientes a enero y sólo se pretendía obtener mi firma, no aprobaré gastos que no estén debidamente justificados y explicados en Cabildo y no me prestaré a que se violen las leyes que nos rigen”, advirtió.



Entrevistado, informó que en calidad de Regidor es su deber y derecho revisar los estados financieros e ingresos y egresos de la Tesorería, sin embargo, en este inicio de año, no se le permitió.



“Como Regidor tenemos la competencia de revisar estos estados, ingresos y egresos de la Tesorería del mes inmediato anterior pero el Presidente jamás me convocó a la sesión de Cabildo, sólo me turnó para firmar el acta correspondiente, donde asumieron mi votación a favor, se tenía que analizar previamente, está violando la ley que aclara que se debe emitir una convocatoria con 24 horas de anticipación para que acudamos a un llamado a una sesión”, detalló.



Refirió que, en el 2019, tuvo que acudir a los tribunales para denunciar estos mismos hechos, por lo que en esta ocasión también ingresará su inconformidad a través del ORFIS, Congreso y la Secretaría de Fiscalización.



“En 2019, a raíz de que no me convocaban y tomaron muchos acuerdos de manera irregular, me fui a los tribunales y me dieron la razón, tal parece que este 2021 quieren hacer lo mismo, el Alcalde me limita mi derecho a voz y voto como integrante del Cabildo. Me apegaré a la ley, para que se dé fe de lo que manifiesto”, finalizó.