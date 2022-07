Alcalde de Tequila espera detalles sobre apoyo federal tras lluvias

A pesar de que la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que emitió declaratoria de desastre natural para ocho municipios de Veracruz, entre ellos Tequila, por los fenómenos perturbadores de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, hasta el momento no se ha notificado cómo fluirán los recursos económicos de apoyo, indicó Jesús Valencia Morales, presidente municipal.Cabe hacer mención que la declaratoria de desastre natural por lluvias severas e inundación pluvial y fluvial, fue para los municipios de Mixtla de Altamirano, Las Choapas y Zongolica, en tanto la declaratoria de desastre natural por deslizamiento de ladera se emitió para los municipios de Atlahuilco, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tequila, Texhuacan y Zongolica.En este sentido Valencia Morales, quien es el alcalde de Tequila, destacó que en un oficio emitido por las autoridades, aparece el municipio junto con otros de la Sierra de Zongolica en el tema de desastre natural por los impactos de las lluvias en el mes de junio."Pero solamente tenemos ese dato, no sabemos el monto, y no sabemos de qué manera se van a ejecutar y si los recursos van a ser depositados al ayuntamiento o directamente al Gobierno Estatal y este diga qué tanto se va apoyar, sobre todo en el aspecto de los caminos que se vieron afectados, así como las escuelas y viviendas".Recordó que INVIVIENDA y Protección Civil hicieron un recorrido para ver cuántas familias y sus casas resultaron dañadas, pero algunas no fueron enlistadas porque no se consideró como pérdida. "Es que el formato que traen las dependencias, no catalogó como una afectación importante en varios casos las viviendas".