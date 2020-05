Alcalde de Tezonapa insta a habitantes a no ir a Córdoba por su salud

El presidente municipal, Luis Arturo Sánchez García, por enésima vez, hizo un llamado a la ciudadanía para que sigan manteniendo la "sana distancia".



“No vayan a Córdoba si no tienen nada a que ir, porque en Córdoba, de acuerdo a datos oficiales, tiene 14 casos confirmados de Coronavirus. Si los multiplicamos por 10, suman 140 casos; así que hay casos regados por todos lados", explicó.



Dejó en claro que no tiene nada en contra de Córdoba o los cordobeses pero por salud de los tezonapeños, donde hay un solo caso en 56 mil habitantes, pidió seguir manteniendo esta cifra.



De no seguir manteniendo la sana distancia, advirtió que no habrá regresos a clases y "nos seguiremos quedando en casa".



Les recordó que las autoridades municipales "no somos niñeras, no somos niñeros de nadie”, luego de que les dijo que sigue viendo familias completas en las calles comprando, como si nada pasara.



"Por favor, no salgan a la calle, más que una persona que es la que va a comprar, cuidémonos por salud propia del COVID-19”, demandó.



Les recalcó que están prohibidas las fiestas, los velorios; “ahí sólo deberán acompañar a su difunto la familia muy cercana, cuidando el metro y medio de distancia”, concluyó.