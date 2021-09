Alcalde de Tlalnelhuayocan heredará deuda con extrabajadores

Con el pago de 4 mil pesos por la obtención de un amparo, el alcalde de Tlalnelhuayocan, David Ángeles Aguirre logrará evitar un arresto administrativo de 36 horas y sobre todo no pagar, ni reinstalar a un grupo de extrabajadores despedidos que ganaron un laudo, y que ahora ese problema busca heredarlo a la próxima administraciónAsí consta en el juicio de amparo 38/2021 promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito, que promovió el actual munícipe, a fin de evitar la sanción dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que determinó como medida de apremio un arresto de 36 horas en su contra.Tal situación, debido a que durante su administración, David Ángeles Aguirre se ha negado a cumplir con el laudo, donde se ordenó al ayuntamiento de Tlalnelhuayocan a reinstalar a un grupo de trabajadores y pagarles los salarios caídos correspondientes.Y es que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ha tratado de dar cumplimiento al laudo de reinstalación de los ex trabajadores que ganaron el juicio laboral, hecho que no ha permitido la administración del alcalde David Ángeles Aguirre.Por ello, es que dicha instancia ordenó el arresto administrativo de 36 horas, por lo cual el alcalde se amparó y con ello heredará la deuda.