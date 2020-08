Alcalde de Tuxpan critica a delegación del Bienestar por entrega de apoyos “irresponsable”

El Alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, pidió a la delegación del Bienestar que encabeza Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que actúe con responsabilidad y emplee otras estrategias para el censo y entrega de apoyos sociales a personas de la tercera edad durante la contingencia sanitaria.



"No se puede actuar con tanta irresponsabilidad en medio de una emergencia sanitaria, les pido a las autoridades de la Secretaria de Bienestar ocupen otras estrategias para el censo de los adultos mayores, no se puede exponer de esa manera a las personas de la tercera edad", expresó.



Y es que a pesar de que este fin de semana el gobierno del estado de Veracruz emitió un decreto para restringir la movilidad en 27 municipios donde hay mayor número de casos de Covid-19 y donde se incluye a Tuxpan, la delegación del Bienestar a cargo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hizo una convocatoria para censar a los adultos mayores.



En el lugar, el día de ayer sábado se aglomeraron decenas de adultos mayores, quienes se encuentran en el grupo vulnerable al virus covid-19, por tanto, está acción fue criticada por redes sociales, donde circularon fotografías de la calle conocida como La Privada y Libramiento del puerto tuxpeño, donde se realizó la concentración.



A decir de los tuxpeños que se inconformaron con esta situación, la convocatoria fue realizada por María de Jesús Aguirre, quien se desempeña como subdelegada de la secretaría del Bienestar.



El objetivo era que los adultos mayores hicieran sus trámites para acceder al apoyo del programa social, sin embargo, no se implementaron las medidas sanitarias ni los protocolos de higiene para los asistentes.



En el lugar no se otorgaba gel desinfectante ni se guardaba la sana distancia y aunque muchos adultos mayores usaban cubrebocas, en su mayoría lo tenían mal puesto y eran acompañados por personas, cuando los trámites deben ser realizados únicamente por los titulares.



Este tipo de convocatorias también han sido criticadas en otros municipios, ya que a pesar de los esfuerzos implementados por el Gobierno estatal con decretos de restricción como una estrategia eficiente para estabilizar los casos de Covid-19, la aglomeración de personas del grupo vulnerable, la organiza la delegación del Bienestar, es decir, los propios funcionarios del gobierno federal.



En el caso de Tuxpan, hasta el día de ayer sábado, se registraban 621 casos positivos y 63 fallecimientos a causa del Coronavirus y el municipio se encuentra dentro de los 27 que mantienen restricción en su movilidad durante este fin de semana.