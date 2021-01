Alcalde de Tuxpan da positivo a COVID-19

El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, informó la noche de este martes que dio positivo a COVID-19, por lo que se mantendrá aislado y bajo tratamiento. Asimismo, la mañana de este miércoles se instalaron filtros sanitarios en la entrada del Palacio Municipal.



"El día de ayer (lunes) salí positivo a COVID. A Dios gracias lo he detectado muy a tiempo sin ningún síntoma, espero en Dios estar pronto de vuelta a mis actividades, a mi trabajo de seguir sirviendo a mi ciudad con esa pasión y con esas ganas".



“Guardaré el reposo que me han recomendado los médicos y estaré tomando mi tratamiento al pie de la letra, nos volveremos a ver muy pronto para seguir dándole a Tuxpan lo mejor que tengo, que es mi corazón, Dios los bendiga a todos", escribió el edil en su cuenta personal de Facebook.



Hasta el momento se desconoce si su esposa Elda García Martínez, presidenta del DIF Municipal y quienes lo acompañaron en sus últimas actividades públicas habrán de someterse a pruebas o estarán en cuarentena.



Tras la publicación en redes sociales, el Alcalde recibió muestras de solidaridad y deseos de pronta recuperación, aunque otros usuarios pusieron en duda su contagio y cuestionaron, por ejemplo, el hecho de haberse hecho la supuesta prueba si no presentaba síntomas.



Mientras tanto, la mañana de este miércoles, en el Ayuntamiento se incrementaron las medidas sanitarias para el ingreso al edificio municipal.



Para ello se instalaron dos cabinas sanitizantes, especialmente para las personas que acuden al Registro Civil y a las ventanillas de Castro para pagar el impuesto predial, áreas donde hay mayor afluencia.



El año pasado, todo el personal de la dirección de Salud Municipal, incluido el titular del área, doctor Josué Andrade Cruz, dio positivo a COVID-19 pero logró recuperarse.



Sin embargo, lamentablemente fallecieron otros trabajadores, como Rubén Ibarra Lobato y Rubén Ramírez Flores, del área de Tesorería Municipal y Flavio Molina Rodríguez, de Limpia Pública.