Alcalde de Tuxpan le garantiza respeto a medios de comunicación

Cuando se ejerce con responsabilidad y con sentido social, el periodismo contribuye a generar cambios históricos que benefician a todos, aseveró el alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro.“Siempre he creído que la libre manifestación de las ideas enriquece el quehacer de un buen gobierno; por ello, hoy reafirmo ante ustedes que mi gobierno siempre será respetuoso de la libertad de expresión, del libre acceso la información”, mencionó en el marco de la celebración del Día del Periodista.Pozos Castro dijo que su gobierno será respetuoso de la libertad de expresión, y apuntó que no se puede concebir una verdadera transformación sin la participación de los medios de comunicación.Previamente y durante un acto en el que se montó guardia en honor en el monumento a los Periodistas Caídos, el presidente de la Asociación de Periodistas Independientes Elías Cruz, atajó, sin embargo, que las autoridades competentes no pueden ser omisas ante las agresiones que sufre el gremio.A su vez, el delegado del Club de Periodistas de México, Alejandro Salazar, abundó que en la actualidad el ejercicio de los comunicadores sigue siendo de alto riesgo, ante lo cual demandó no solamente respeto y aplicar protocolos de autoprotección, sino garantías para ejercer la actividad profesional.