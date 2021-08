Alcalde de Tuxpan se contagió, otra vez, de COVID-19

Por segunda ocasión en lo que va de la pandemia, el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha se contagió de COVID-19 y estará aislado, según informó este jueves a través de su cuenta personal de Facebook.



“Hay noticias que no son del todo agradables dar pero por la responsabilidad que tengo a mi cargo, estoy obligado a informarles que después de pequeños síntomas tomé la decisión de sacar una prueba de COVID, saliendo positivo. Ya me encuentro bajo tratamiento y primero Dios pronto estaremos bien, bendiciones para todos”, publicó.



Del mismo modo, la noche del 26 de enero pasado Aguilar Mancha igualmente dio a conocer que se había contagiado de Coronavirus, tras lo cual estuvo bajo tratamiento en su domicilio sin mayores complicaciones.



“Guardaré el reposo que me han recomendado los médicos y estaré tomando mi tratamiento al pie de la letra, nos volveremos a ver muy pronto para seguir dándole a Tuxpan lo mejor que tengo, que es mi corazón, Dios los bendiga a todos", indicó en aquella ocasión.



Hasta este jueves y de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud federal, Tuxpan suma 2 mil 681 casos positivos y en lo que va de la pandemia han fallecido 293 personas por complicaciones del COVID-19.