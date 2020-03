Alcalde de Veracruz, “chiquito para entender”, no se ajusta a acciones por virus: Cisneros

Luego de que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, rechazara ajustarse a las medidas federales y estatales para enfrentar la pandemia de coronavirus, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, afirmó que el edil está “muy chiquito para entender”.Y es que recientemente, dicho Ayuntamiento anunció 10 beneficios fiscales para la población ante la contingencia, como descuento en el pago del predial, descuentos en aperturas de comercio, en recolección de basura para empresas, en derechos de ocupación en mercados, en multas de tránsito y condonación de multas fiscales.Por estas medidas, el Secretario de Gobierno envió un oficio al Alcalde, pidiéndole sólo atender las recomendaciones que se dictan a nivel federal por el Consejo de Salubridad General y a nivel estatal por el Consejo Estatal de Salud."Le invito respetuosamente a reconsiderar la dimensión de las medidas asumidas en su municipio, evitando un desgaste que hoy por hoy no es compatible con nuestro objetivo", dice la carta.Asimismo, advierte que “acciones de caracter unilateral, además de exhibir un acento excesivo, abonarían al deterioro de la vida social”.En respuesta, exhibiendo los oficios por redes sociales, Yunes Márquez afirma que mantendrán todas las acciones pues “en materia de cuidado de la salud y de la vida, lo que abunda no daña”.Por su parte, al referirse al caso, Cisnero Burgos destacó que las determinaciones tomadas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Gobierno Federal dependen de las fases en las que avanza la pandemia de coronavirus.Así, en la entidad se han tomado decisiones de suprimir acciones y con la vida diaria de los ciudadanos.“No es el Gobierno del Estado (quien establece medidas), quiero aclararlo”, dijo el Secretario de Gobierno al afirmar que Yunes Márquez “es un joven que está muy chiquito para entender en todos los sentidos, lo que hoy estamos buscando”.A decir del funcionario estatal, se trata de ponerse de acuerdo todos y colaborar para atender las directrices que envían el Consejo de Salubridad General y el Consejo Estatal de Salud.“Para que las vayámos atendiendo conforme van avanzando los procesos de la etapa I a la etapa II y a la III a la que invariablemente consideramos que vamos a llegar”, dijo.Por esto, el funcionario estatal criticó que se politice el tema y reiteró que las disposiciones para hacer frente al coronavirus no son del Secretario de Gobierno o del Gobierno del Estado.“Es de un Consejo que va dictando procedimientos que son diarios”, puntualizó.A decir de Cisneros Burgos, en el Estado se cumplen 6 días con sólo 7 casos positivos de este padecimiento y conforme se vaya avanzando en el proceso de la pandemia, se suspenderán más actividades.