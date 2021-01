Alcalde de Veracruz no niega ni confirma vacacionar en Miami; acusa ataques

El alcalde panista de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no ha querido desmentir los rumores sobre que se encuentra vacacionando en Miami, Florida, en pleno rebrote de contagios en su municipio.Desde este jueves se comenzó a difundir que el Alcalde abandonó la ciudad , circulando imágenes de él en el aeropuerto, lo que desató críticas por redes sociales.Ayer mismo, cabe destacar, comenzaron a aplicarse las acciones por la Alerta Preventiva que el Gobierno del Estado emitió para intentar reducir la movilidad en municipios ante el incremento del Coronavirus, decreto en el que no participó ningún elemento de Tránsito Municipal de Veracruz.En entrevista, cuestionado sobre su presunto viaje, el mismo Fernando Yunes acusó que se busca desviar la atención de irregularidades del Gobierno morenista, sin negar o confirmar que salió del país.“No voy a caer en la provocación de MORENA que busca desviar la atención del escándalo que es gastar 84 millones de pesos en un estadio de béisbol y que buscan descarrilarme con cualquier invento tonto de ser candidato a Gobernador porque están aterrados con la idea ante el pésimo Gobierno que están encabezando”, dijo.Por su parte, personal del Ayuntamiento comenta que no lo ha visto desde este jueves e incluso su agenda de eventos marca que no tiene actividades públicas hasta el próximo lunes.Asimismo, personal cercano al edil porteño comenta que sí viajó pero supuestamente a la Ciudad de México, no al extranjero.