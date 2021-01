Alcalde de Veracruz pide a Gobierno Estatal vigilar transporte público ante COVID

El Alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, reconoció que el Gobierno del Estado haya emitido la “alerta preventiva”, para disminuir el número de casos de COVID-19.



Coincidió que es necesario seguir los protocolos preventivos para evitar que el estado y municipios regresen al semáforo rojo.



“Es muy importante que se cumplan con estas normas y como bien lo informó el Gobierno del Estado es una alerta preventiva y para poder prevenir”, dijo.



En ese sentido, pidió al Gobierno estatal, que a través de la Dirección de Transporte Público, se vigile que en los camiones y taxis se cumplan con las medidas para prevenir contagios de COVID-19, como el uso de cubrebocas.



Indicó que esta medida funcionaría mejor que cerrar calles para reducir la movilidad durante la pandemia.



“A través de transporte público, hagan obligatorio el uso de cubrebocas tanto en camiones como en taxis que hoy desgraciadamente no hay quien los esté vigilando y nosotros creemos mucho más benéfico que en lugar de cerrar una o dos calles y tengan unas 4 personas paradas sosteniendo un listos, mejor que pongan a esta gente a revisar que en el transporte público sí se use el cubrebocas”, dijo.



Finalmente señaló que vigilarán que los comercios formales e informales cumplan con las medidas sanitarias correspondientes y no superen el 50 por ciento de su capacidad.