Alcalde de Veracruz sólo pide efectivo para Carnaval, no justifica gastos: SECTUR

El Gobierno del Estado sí ha promocionado el Carnaval de Veracruz 2020, aseguró el subsecretario de Promoción y Atención Turística, Iván Francisco Martínez Olvera, quien precisó se trata de una divulgación a nivel nacional de las fiestas de la carne.



Contrario a señalado por el alcalde, Fernando Yunes Márquez, quien ha reprochado la falta de difusión por parte de la Secretaría de Turismo, el funcionario indicó que como todas las demás festividades del Estado, se ha hecho publicidad a través de spots, revistas y redes sociales.



"La promoción sí, nosotros hacemos promoción para todos sin distinción de colores, si el Alcalde tiene su promoción aparte y en su ámbito municipal, bueno, es entendible pero nosotros también tenemos promoción. Hay promoción en diferentes Estados y ademas en redes sociales", dijo.



Asimismo, destacó que el Gobierno Estatal apoya a la organización del Carnaval con la logística de seguridad a través de las Secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública.



Sobre el recurso económico, reveló que no se aportaron porque no hubo una solicitud de manera formal y justificada sobre la aplicación que se le daría.



“Recursos económicos, sí, ellos han hecho la solicitud como el año pasado, que fue complicada. El señor Gobernador dijo que nada más lo piden de forma en efectivo, es complicado. Una vez que haya una solicitud expresa y justificada de cómo se usaría el recurso, pues bueno, se pudiera ver. No, a nosotros no nos han solicitado de manera formal y probablemente, pase lo del año pasado”, dijo.



Martínez Olvera aseguró que hay coordinación entre el Municipio y Estado para la implementación del operativo de seguridad.



"No nada más la Secretaría de Turismo, sino todo el Gobierno del Estado con el apoyo logístico, de seguridad y la Secretaría de Protección Civil, es un trabajo en conjunto, un trabajo horizontal que hacen, el Carnaval es importante".



De acuerdo a Martínez Olvera, se espera una ocupación del cien por ciento en hoteles por el Carnaval.