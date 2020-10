Alcalde de Xalapa busca que expresiones artísticas en marchas no dañen inmuebles

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que buscarán llegar a un acuerdo con organizaciones ciudadanas, colectivos y sociedad en general, para realizar sus expresiones artísticas en otras partes de la ciudad donde no se dañen inmuebles valiosos.



"Va a ser inevitable que cualquier colectivo, no solamente los feministas, usen los muros de la ciudad para pintar sus consignas y demandas. Tenemos que analizar cómo llegar a un acuerdo con las organizaciones y en general con toda la ciudadanía, para que se haga en los lugares donde no lastimen el mobiliario urbano, donde no lastimen el patrimonio de todos".



El primer edil refirió que están en la búsqueda de otros murales aparte del espacio del viaducto, en donde aquellos que quieran manifestarse de forma artística lo puedan hacer.



"Buscaremos un espacio donde puedan expresar sus demandas sin lastimar algo que nos cuesta a todos los ciudadanos, porque pintar cuesta. Vamos a llegar a un acuerdo. Estamos pensando en buscar otros muros que estén disponibles para que se expresen".



Actualmente, los artistas plásticos que habían realizado el mural "Fábulas Vegetales" en el viaducto, Lucía Prudencio Núñez y Carlos Daniel Berman Loya, se encuentran con un proyecto en el Centro de Gestión Comunitaria en El Moral.