Alcalde de Xalapa desmiente la instalación de parquímetros en la capital

Ante las especulaciones sobre instalación de parquímetros en Xalapa surgidas por la Ley enviada al Congreso sobre el costo máximo de 13 pesos por estacionamiento en la vía pública, el alcalde Ricardo Ahued negó que haya planes al respecto.“En Xalapa no hay ninguna iniciación de parquímetros. Tal vez es algo que viene en el Código para en el caso de las ciudades que requieran o tengan parquímetro se establezca una regulación, pero en Xalapa no hay ahorita ninguna autorización de instalación de parquímetros”.El munícipe comentó que como política personal no cree conveniente la instalación de estos aparatos en Xalapa, “en ningún sentido”.“Xalapa no tiene ni lo promovemos ni ha habido una propuesta municipal para parquímetros en la ciudad”, recalcó.Pese a que en la administración pasada se habló de la posibilidad de hacer estudios con miras a colocarlos en la avenida Murillo Vidal, Ahued señaló que no han tenido propuestas por parte de empresas para instalar los estacionómetros.“No tenemos ahorita algún asunto donde se propongan o se promuevan parquímetros en la ciudad. Desconozco de lo anterior pero por el momento en nuestra administración no hay ninguna propuesta de instalación ni hemos recibido alguna propuesta para que alguna empresa lo implemente”.Finalmente, el Alcalde resaltó que podría ser un tema a analizar; “repito, no creo que sea una política pública de esta administración la promoción o instalación de los mismos, habría que revisar”.