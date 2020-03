Alcalde de Xalapa garantiza servicios municipales durante contingencia por coronavirus

El Presidente Municipal de Xalapa indicó que las medidas que se tomarán en el Ayuntamiento no provocarán que los servicios a los ciudadanos se interrumpan; sostuvo que se salvaguardará el bienestar de los trabajadores y de los xalapeños ante el COVID-19.



"Ayer platiqué con los líderes sindicales y hoy voy a tener una reunión con el Director de Recursos Humanos para ver qué medidas adoptamos para proteger a nuestra fuerza de trabajo. Queremos que todo el equipo que se desempeña aquí en el Palacio y en otras instalaciones municipales, cuenten con las medidas de protección necesarias. Esto tiene que ser cuidando que no se suspendan los servicios básicos a la población".



En entrevista, el primer Edil aseguró que los salarios de los empleados del Ayuntamiento no se verán afectados, es decir, no se dejará de pagar.



"Tenemos que combinar los dos temas, proteger a los trabajadores pero al mismo tiempo que no fallen y que no haya interrupción de los servicios municipales esenciales: agua, limpia, alumbrado y seguridad. De ninguna manera vamos a dejar de pagar los salarios".



Así también, el munícipe enfatizó que a través del DIF Municipal buscarán apoyar con algunos bienes e insumos a las personas más vulnerables.



"Contemplando lo que ocurre con la población más desprotegida, que tiene menos ingresos y se va a buscar, a través del DIF, acercar a algunos bienes en la medida de nuestras posibilidades para apoyar a nuestra población más pobre".



De igual forma, a todos los ciudadanos que acudan al Ayuntamiento y a los diferentes módulos de cobro de servicios básicos se les colocará gel antibacterial.



"Se le va a ofrecer gel antibacterial. Se le va a invitar, cuando sea necesario, a que acudan a nuestros baños a lavarse las manos porque la recomendación básica es lavarse las manos con frecuencia y si alguien registra tos o temperatura procurar que se aísle y por eso también evitar que las personas que registren algún incremento en la temperatura ingresen a las instalaciones municipales".



Respecto de las personas de la tercera edad que laboran en el municipio, Rodríguez Herrero señaló que se les pedirá se queden en casa y aquellos que realicen una actividad esencial se les dará prioridad en cuanto a medidas de salud y prevención.



"No vamos a poner en riesgo a esta población. Entonces a todas las personas que tengan más de 65 años se les pedirá que se mantengan en su hogar o si están en una cuestión que sea esencial para nuestro desempeño, procurar que estén debidamente protegidos".



Mencionó que se solicitará a las empresas comerciales que implementen un horario específico para que sólo acudan los adultos mayores a realizar sus compras.



"Justo lo que les vamos a pedir a las empresas comerciales, a los supermercados, es que haya un horario especial para las personas mayores, que las personas mayores acudan en un horario específico para ellos para que no tengan que estar conviviendo con personas que pudieran ser sujetos de contagio".



Reiteró que el principal exhorto es no acudir a eventos masivos, guardar distancia entre una y otra persona y evitar el contacto físico.



Además, dijo que ya se habló con líderes del transporte público para que se unan a las medidas que se están estipulando por las instituciones de salud.



"Ya se les hizo el exhorto. Ya transmití mi mensaje a todas las empresas del transporte público, de que en particular cuiden a sus conductores y que estén limpiando constantemente los pasamanos, los tubos y todos los lugares donde hay contacto físico".



Agregó que el Ayuntamiento otorgará cubrebocas al sector de la población que lo necesite.



"Los cubrebocas son necesarios para las personas que ya tienen el virus. Si nosotros usamos ese cubrebocas, no nos sirve de nada. El Ayuntamiento va a proporcionar esos cubrebocas a aquella población que ya presente un problema y vamos a cooperar con el sector salud para también darles esos cubrebocas".



Para finalizar, invitó a la población a comprar en los negocios locales y cercanos a las viviendas y así evitar salir a los lugares con mucha afluencia.