Alcalde de Xalapa no descarta fines políticos en quejas por casa asistencial

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que la inconformidad de la construcción de una casa asistencial para niñas y adolescentes, por parte vecinos de la Unidad Habitacional Lomas Verdes, posiblemente es por el ambiente político que existe por el proceso electoral.



"En este contexto que vivimos, puede pensarse que hay mala fe de alguna gente que por el proceso político-electoral quiere hacer ruido. Lo lamento, porque los procesos políticos no deberían lastimar el bien común".



Y es que tras el anuncio de la realización de una casa asistencial en la zona de Lomas Verdes, ciudadanos se inconformaron por no ser tomados en cuenta.



Ante ello, el Munícipe comentó que esta negativa también es por falta de información o desconocimiento del proyecto, a pesar de que es una obra para beneficio de las niñas y la sociedad.



"Es una situación también que se explica por la falta de información, porque no habría razones para oponerse a un tema que funciona muy bien en la sociedad. Es algo como la Aldea Meced. Si estos vecinos fueran a preguntar a los vecinos que viven cerca de la Aldea Meced, les dirían que no tienen ningún problema".



Resaltó que será un espacio amigable, con espacios deportivos, por lo que reiteró la invitación a estos ciudadanos, a que asistan a la Aldea Meced y se den cuenta de las cosas positivas que ahí se realizan.



Lo anterior, lo manifestó después de entregar reconocimientos a trabajadores del área de Parques y Jardínes del Ayuntamiento de Xalapa, por su labor al mantener la ciudad. Además, las autoridades municipales también inauguraron algunas partes rehabilitadas del parque Los Tecajetes.