Alcalde de Xalapa pide a organizaciones religiosas evitar aglomeraciones en Semana Santa

Al iniciar la Semana Santa, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero exhortó a las organizaciones religiosas a evitar la celebración de eventos con concentraciones masivas de personas.



“Que sean conscientes con todas las personas que en estos días se reúnen por las fiestas religiosas, nuestro exhorto es cuidar que no haya concentraciones masivas, que no se conglomere la gente, evitar a toda costa que el contagio encuentre posibilidades de crecer por las celebraciones de carácter religioso”, expresó en el banderazo de arranque del Programa Operativo de Semana Santa en El Trébol



A la vez, el edil enfatizó que Xalapa permanecerá abierta al turismo, siempre y cuando los visitantes respeten las medidas mininas de prevención contra el coronavirus y no rebasen los aforos mínimos en los parques públicos.



“Estamos tratando de impulsar actividades compatibles con el Sector Salud, para que pueda haber ciertas actividades siempre cuidado la sana distancia. Cuidando que no haya hacinamiento, Xalapa está abierto al turismo siempre y cuando e cumplan con estas mínimas condiciones”.



El presidente municipal enfatizó que la ciudad cuenta con espacios abiertos para recibir a los turistas, siempre y cuando se respeten las medidas de aforo, entre estos Los Tecajetes y el Macuiltépetl.



“Siguen por desgracia aumentando los contagios y desafortunadamente sigue creciendo el número de fallecidos por COVID, de modo que hay que estar muy atentos, no descuidarse”. abundó.