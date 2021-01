Alcalde de Xalapa pide denunciar abusos de policías municipales

Tras exhibirse por redes presuntos abusos de policías municipales, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, pidió que aquellos que fueron detenidos el pasado fin de semana, denuncien los hechos, advirtiendo que no se tolerará ningún abuso o transgresión de la ley.



Lo anterior, tras darse a conocer un video en redes sociales de unos jóvenes que la madrugada del sábado fueron detenidos en su vehículo por elementos de la Policía Municipal, quienes bajaron a la fuerza al conductor y lo llevaron detenido al Cuartel de “San José”.



Los quejosos negaron que el conductor haya ingerido bebidas alcohólicas o cometido algún delito.



"Si hubiese alguna irregularidad, si hubiese algún tipo de abuso, se tiene que denunciar. Evidentemente no vamos a tolerar ningún tipo de transgresión a lo que marque la ley. Esa es la línea fundamental de la Policía Municipal, el respeto de los derechos humanos", dijo el Alcalde al respecto.



El Edil reiteró que los involucrados deben acudir a las instancias correspondientes.



"El trabajo de la Policía Municipal me parece que está cumpliendo con los lineamientos que tenemos de ser muy respetuosos de los derechos humanos, ser muy respetuosos de todos los lineamientos jurídicos".



Rodríguez Herrero descartó que hasta este momento exista denuncia o queja alguna hacia los uniformados por el hecho que se expuso en Facebook.