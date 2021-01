Alcalde de Zongolica no buscará ser diputado local

El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, descartó buscar la candidatura a la Diputación local por ese distrito para el proceso electoral 2020/2021, sin embargo, sí le gustaría ocupar una curul en el Senado de la República y mejor aún, le encantaría ser Gobernador de Veracruz.



Aunque para esos dos cargos de elección popular aún no son los tiempos, ya que faltan cuatro años y por ello, se va a serenar.



A sus adversarios políticos dijo que no deben estar preocupados por su futuro, pues en el corto plazo no le interesa un cargo de elección popular, en virtud de que el único interés es concluir su cargo de edil cumpliendo con todos los compromisos que adquirió.



“Ya tuvimos demasiados presidentes municipales borrachos, aliados con los maloso, flojos, gastalones e ineptos. En lo personal para nada quiero parecerme a alguno de ellos, por eso he cuidado todos los actos de mi vida personal y de mi función pública para que Zongolica sepa que tiene un Alcalde digno y de altura”.



Agregó que las personas que están en otros partidos políticos piensan que será candidato a algo y tienen mucho miedo, sobre todo porque cuenta con el apoyo de la población.



“Si me han propuesto (para la Diputación local) pero en lo personal no quiero ser diputado. No luchen contra mí, no tiene caso, no gasten sus energías en mí; mejor déjenme trabajar esta última parte de mi administración”.



En ese sentido, reiteró que el único interés es demostrar a los zongoliqueños lo que se puede hacer con un gobierno honesto y gracias a ello, añadió, se ha hecho más obra pública que en cualquier otra administración.

No obstante, expuso que para la elección del próximo candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a presidente municipal de Zongolica, propuso a la dirigencia estatal y municipal que sea designado mediante el método de asamblea.



“Yo les planteé que se haga una asamblea con toda la gente, que vengan tres mil, cuatro mil o cinco mil personas y que de ahí elijan al candidato o candidata; yo voy a apoyar ese procedimiento”.