Alcalde de Zongolica obstruyó labor de Regidora, no cometió violencia de género: TEPJF

Aunque no incurrió en violencia política de género, el presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, sí obstruyó el ejercicio de la regidora del Ayuntamiento, Arely Tezoco Oltehua, así determinó la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



De igual modo, la ponencia de la magistrada Eva Barrientos Zepeda modifica la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que declaró violencia política de género y acoso laboral contra la Regidora.



La Sala Regional determinó que el alcalde Mezhua Campos sí convocó a la regidora Arely Tezoco a las sesiones de Cabildo y por lo tanto, no existen elementos suficientes para acreditar violencia de género.



Esto, a partir de que la Presidencia Municipal sí atendió pero no todas, las peticiones de Arely Tezoco en el ejercicio de su cargo de la Regiduría.



"Debido a que se tiene por acreditada la obstaculización en el ejercicio del cargo de la Regidora IV, en razón de que, como se desprende de autos, el Presidente Municipal omitió dar respuesta a diversas peticiones".



La Sala Regional giró medidas de no repetición y ejecutar un programa integral de capacitación de los servidores públicos sobre derechos humanos y violencia de género.