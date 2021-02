Alcalde de Zongolica quiere reelegirse alegando “usos y costumbres” indígenas

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, confirmó que buscará en su momento ser reelecto en el cargo a petición de los habitantes de su pueblo, como parte del proceso electoral 2020-2021.



Lo anterior, aunque la figura no está regulada en la Constitución y los órganos electorales locales igualmente han rechazado la posibilidad de la reelección de munícipes.



Este lunes, el coordinador de alcaldes del PRD confirmó su intención, sin embargo, en entrevista señaló que todavía no cuenta con una estrategia legal.



De acuerdo con las declaraciones del propio presidente municipal, tendrá que esperarse a que inicien los registros de candidatos a dicho cargo para proceder, pese a que la Constitución Política de Veracruz impide esta figura para los ediles con cuatro o más años en un puesto similar.



“Este es un tema que se origina a partir de la intención de habitantes de mi municipio y voy a respetar esa intencionalidad en ese marco”, dijo.



Mezhua Campos dijo que hará valer la Ley “que protege los usos y costumbres de los pueblos originarios” para lograr su cometido y acudirá no sólo a tribunales locales, estatales o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino de ser posible hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



“Seguramente va a ser respaldado este planteamiento por las autoridades comunitarias del municipio de Zongolica; es una buena oportunidad del Estado Mexicano de reencontrarse, de escuchar a la sociedad en aspectos tan delicados como éste”, sostuvo.



Incluso, afirmó que sus gobernados han metido “presión” para que repita en el cargo, pues su idea era terminar su periodo y “ya no estar en el tema político pero a raíz de la propuesta de las comunidades, es algo de reconocerse”.