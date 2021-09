Alcalde desmiente que obra costara millones, como aseguró Fernández Noroña

El alcalde Juan Carlos Mezhua Campos desmintió al diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, quien en su visita a Zongolica aseguró que la obra de un techado enfrente del Palacio Municipal había costado 2 millones 600 mil pesos.En una publicación en su perfil de Facebook, el Legislador calificó como "pedorra" la construcción, añadiendo que el Edil había cobrado tal cantidad de dinero.No obstante, Mezhua Campos aclaró con información reportada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que la obra costó 260 mil pesos, financiada con recursos propios de su administración.Además, dijo que la obra en mención sirve a quienes “sí” se ganan el pan diario con esfuerzo."La obra no es pedorra porque sirve de mucho a nuestros campesinos y campesinas, quienes sí se ganan el pan diario con esfuerzo. La obra no costó 2 millones 600 mil pesos como mentirosamente dice Noroña, sino 260 mil pesos", precisó el Edil.Reiteró que la techumbre "se hizo con mucho esfuerzo, con los ahorros del Presupuesto Municipal" y añadió que ésta "era muy urgente porque nuestros campesinos que traen sus productos a vender, trabajaban en plena calle y sufrían por las lluvias y sol. ¡Varios de ellos son gente de la tercera edad!", expuso.Al indicar la liga del ORFIS donde se puede verificar la información (http://sistemas.ORFIS.gob.mx/SIMVERP/Obra/Detalles/96674), Juan Carlos Mezhua pidió a Fernández Noroña no engañar a sus paisanos con su "rollo de siempre".Añadió que en Zongolica hay necesidades reales que requieren soluciones reales y le precisó que personas como el diputado federal, "si no ayudan, por lo menos no perjudiquen".