Alcalde electo de Orizaba exigirá vacuna antiCOVID a servidores públicos

El alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dijo que todo aquel que trabaje en su administración deberá estar vacunado contra el COVID-19, de no ser así no podrán laborar en el Ayuntamiento."Cuando somos servidores públicos tenemos una doble obligación: cuidarnos y sobre todo cuidar a los ciudadanos, por ello he tomado la decisión que todas las personas que van a trabajar conmigo tienen que estar vacunadas; las personas que no estén vacunadas no van a estar en la administración".Dijo que está decisión la hace del conocimiento para que lo tengan en cuenta quienes pretenden laborar en su administración, a partir del 13 de diciembre estará entrevistando a los prospectos para las diferentes áreas, el 23 de diciembre ya tendrá definido quien trabajará en el Gobierno Municipal."Es una decisión que estoy tomando para que a partir del 23 de diciembre, que sabré las personas que me van a acompañar en mi cuatrienio que iniciamos en Orizaba, todos ellos ya sepan que deben de estar vacunados; insisto, si no están vacunados no va a haber opción de que trabajen conmigo, aunque sea la persona más brillante del Ayuntamiento".Dijo que a lo mejor alguna persona no está de acuerdo con la situación de las vacunas pero la Organización Mundial de la Salud está diciendo que son completamente efectivas.Finalmente, apuntó que uno de los cambios que implementará en su Gobierno será que desaparecerán las direcciones del Ayuntamiento y sólo tendrá coordinaciones y jefaturas. "Van a desaparecer esos súper directores que manejaban cuatro o seis coordinaciones, que se empoderaron fuertemente pero que también se convirtió en un cuello de botella en el tema de las peticiones de los ciudadanos al presidente municipal".