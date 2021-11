Alcalde electo de Orizaba pide a próximo Cabildo ponerse a trabajar

El alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, pidió a los regidores que lo acompañarán en su Gobierno que trabajen, pues la competencia se acabó el de 6 de Julio."A partir de ahora primero está Orizaba. Es gente capaz y que creo que todos se van a poner las pilas porque un Cabildo aconseja y aprueba los proyectos".Dijo que conoce a los cinco regidores y todos quieren a Orizaba y pueden aportar mucho para la ciudad. De igual forma indicó que ojalá privilegien más a Pluviosilla que a sus partidos.Cuestionado en cómo considera que será la relación con Gobierno del Estado, pues es un partido diferente al suyo, dijo que de respeto. "Yo también trabajé con un gobierno panista y nosotros priistas y hubo respeto. Mientras hagamos bien las cosas creo que ellos también estarán en la disposición de respetarnos a nosotros".Sobre el proyecto de Casa Vegas dijo que ya le fue entregada una maqueta y una proyección, pero no se quiere adelantar y revelar más datos pues todavía está en funciones el alcalde Igor Rojí."Quizá lo empezamos a dar a conocer a partir del 25 de diciembre, porque ya los últimos cinco días son entrega-recepción. Creo que se van a crear buenos empleos, hay mucho optimismo muchos me preguntan por el proyecto Casa Vegas".Al concluir la entrevista, comentó que ya fue entregada la escritura registrada del Coliseo La Concordia al ayuntamiento y ésta debe ser un centro de espectáculos no solo una plaza de toros, por ello se tendrá que trabajar duro.