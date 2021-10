Alcalde Electo de Orizaba pide y ofrece respeto al Gobierno Estatal

El alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, expresó que espera que el Gobierno del Estado respete a la ciudad así como la administración que el encabezará hará lo propio. De igual forma consideró que la relación con las autoridades estatales será buena."Espero una relación bien con el Gobierno del Estado. Al gobernador tengo la oportunidad de conocerlo desde antes, cuando fue diputado. Con el secretario de Gobierno, igual hemos comido algunas veces; y espero que respeten a la ciudad de Orizaba y yo respetaré completamente al Estado".Sobre la resolución del Tribunal Electoral, el cual ratificó el triunfo de la elección, dijo que con esto se refrenda que la gente decidió por él para dirigir los rumbos de la ciudad."El mensaje que envío a la población es que estemos unidos porque la división de Orizaba, Veracruz, México no se debe de dar. Yo lo que quiero es que haya una unión completa entre los orizabeños. Ya pasaron las elecciones, en las elecciones somos adversarios pero no enemigos. Debemos vivir en una ciudad mejor, ser felices".Agregó que su equipo lo va a comenzar a conformar la próxima semana, pues estaba esperando la determinación que daría el Tribunal sobre su elección."Vamos a empezar a ver con el Ayuntamiento actual la entrega-recepción. Yo esperé pacientemente hasta que el Tribunal tomara su decisión. Este fin de semana comienzo a pensar y armar mi equipo".A pregunta expresa de si no se quedarán todos los que son parte de la actual administración, dijo que probablemente no, pues habrá evaluaciones sobre el trabajo que están haciendo los actuales empleados.El alcalde electo participó en la reunión de 26 munícipes priístas que iniciarán su administración el próximo diciembre. La cita fue en el Poliforum Mier y Pesado en donde fueron capacitados sobre la administración pública.