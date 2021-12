Alcalde electo detenido llegó por encuesta; tuvimos que respaldarlo: MORENA

La designación de Jorge Fabián “N” como candidato a la Alcaldía de Lerdo de Tejada por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fue el resultado de una encuesta donde participó el pueblo, por lo que a pesar de que el mismo gobernador Cuitláhuac García hizo observaciones sobre la candidatura, nada se pudo hacer, afirmó el dirigente del partido en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta.El empresario y alcalde electo, Fabián “N”, cabe recordar, fue detenido en días pasados por el presunto delito de secuestro agravado Durante entrevista, el líder partidista expuso que los estatutos permiten la participación de la ciudadanía en general y aunque el Gobernador hizo el señalamiento, no pudieron hacer nada.“Recordemos que, aunque un Gobierno sea emanado de MORENA, tenemos que también diferenciar el tema del partido y del Gobierno, afortunadamente el Gobernador tiene la autoridad moral, la autoridad legal de comentarnos acerca de situaciones que él está previendo; sí se hizo el comentario pero desafortunadamente las reglas no las ponemos nosotros, las reglas ya están establecidas y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplirlas”, dijo.Esteban Ramírez explicó que los estatutos y reglamentos ya están predeterminados, por lo que no se pudo hacer nada, sin embargo, reconoció que esto representa un problema para “blindar” las candidaturas y con ello evitar situaciones como la del ahora detenido Alcalde electo de Lerdo de Tejada.“No olvidemos que en nuestros estatutos se marca una encuesta y los compañeros, todos los ciudadanos, ciudadanas, están en la libertad de participar en la encuesta y cualquier ciudadano y ciudadana que participe y gane, es el candidato. Nos falta blindar este tipo de acciones que es una cosa que siempre hemos estado pidiendo pero por tener la confianza a la ciudadanía, pasan algunas situaciones y nosotros hemos dicho que independientemente la militancia que se tenga, nadie va a estar por encima de la ley”, dijo.Sin embargo, afirmó que con la detención de Jorge Fabián “N” se deja en claro que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación no solaparán situaciones ilegales, en tanto, en MORENA continuarán trabajando en mejorar los procesos de revisión de los perfiles que en el futuro puedan ser postulados como abanderados a alguna candidatura del partido.“Estos gobiernos de la Cuarta Transformación, ya no son solapadores de situaciones ilegales, nosotros como partido político confiamos en las autoridades correspondientes, en el Gobierno del Estado, en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública que están haciendo un buen papel y que siempre trabajen en la legalidad”, finalizó Esteban Ramírez Zepeta.