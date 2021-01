Alcalde fustiga a xalapeños por “terrible descuido” ante pandemia

Al presentarse en Sesión Ordinaria del Cabildo el informe de acciones del Ayuntamiento ante la pandemia de COVID-19, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que los últimos meses los ciudadanos hayan descuidado su salud, debido al aumento de contagios y muertes.



“A partir de los primeros días de enero se elevó a 100, 150, 200 a 250 casos por día. Creo y lo digo como una hipótesis, es que nos descuidamos a lo largo del mes de diciembre, nos descuidamos de una forma terrible. Hubo un descuido lamentable, porque al día de hoy tenemos 547 defunciones", dijo.



El Alcalde reiteró que esta situación se debe a falta de cultura cívica de la población al no acatar las medidas sanitarias y seguir las indicaciones de las autoridades de salud.



“A pesar de todas las instrucciones que hemos venido dando para que seamos responsables de nuestra salud, a pesar de ello vean las consecuencias, son muy graves. Estamos en un problema que si no nos aplicamos ahora, veremos una tendencia de contagios a la alza”, dijo.



Rodríguez Herrero, criticó que los mismos Diputados estén realizando reuniones, y que incluso, ya se estén llevando a cabo campañas con varias personas sin las medidas sanitarias.



“Hay fiesta privadas, fiestas privadas hasta de nuestros diputados, creen que estamos en la normalidad, se reúnen a chupar, se reúnen a hacer fiesta como si realmente estuviéramos en una normalidad y luego se ofenden. Me están mandando mensajes de que ya hay gente haciendo campañas en este momento sin cumplir con las reglas básicas. Francamente nos hacen un flaco favor a quienes estamos cumpliendo las reglas”, dijo.



Por ello, el primer edil convocó a las y los integrantes de todas las comisiones edilicias para que contribuyan, desde su campo de intervención, a distribuir un mensaje de corresponsabilidad en el cuidado de la salud, para multiplicar el llamado entre la ciudadanía y hacer frente a las estadísticas cada día más adversas.