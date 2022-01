Alcalde inicia administración pavimentando baches, en Xalapa 

Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que en los siguientes meses su administración se abocará a tapar baches, ya que el 76% de la ciudad padece este problema.En entrevista posterior al banderazo de la pavimentación de la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Revolución, el Alcalde explicó que es una de las demandas más concurridas por los capitalinos, por lo que presentará al Cabildo un programa para mejorar las vialidades de la ciudad."Traemos un programa que habremos de presentar con la identificación de la avenida, la calle, el lugar, el bache con foto, dirección, para tenerlo integrado desde ese momento y le voy a pedir el apoyo (a los regidores) para que tengamos el presupuesto para que este semestre iniciemos un trabajo intenso económicamente para que se haga la obra", dijo.Ahued detalló que los trabajos de bacheado comenzarán en el centro histórico, aunque varias calles o avenidas de la ciudad serán pavimentadas completamente."En algunos casos es porque el material no era el adecuado, era una base fluida y se hacía así como de pasadita y así no, un bache bien tapado tiene que ser tanto de concreto como de asfalto, si reúne las características del material adecuado no tiene que durar tan poco tiempo", detalló.También mencionó que buscará firmar un convenio con el Gobierno del Estado para lograr la repavimentación de la avenida Arco Sur, con concreto hidráulico."Donde ellos ponen el concreto y tendremos nosotros que levantar todo el asfalto, preparando la base y empezar a repavimentar con concreto, ya que cada vez que le ponen asfalto, como la base está mal, está saturada y se vuelven a presentar los socavones", finalizó el edil xalapeño.