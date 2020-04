Alcalde interino de Actopan defiende despidos; “nómina estaba muy inflada”

El alcalde interino del Ayuntamiento de Actopan, Eduardo Carranza Barradas, ante las acusaciones de despidos injustificados de unos 100 empleados municipales , aclaró que se dio de baja al personal pues la nómina “estaba muy inflada”.“Se fue la gente que se tenía que ir por una simple y sencilla razón: la nómina estaba muy inflada y el depósito de la cuenta corriente que nos estaba llegando mensualmente no nos alcanzaba ni siquiera para pagar la nómina en su totalidad y si no se hubiera tomado esa decisión, esto se convertiría en una bola de nieve que tarde o temprano nos alcanzaría”, dijo.Explicó que con menos personal, estarán en condiciones para cubrir los adeudos con proveedores y con aquellos que brindan servicios al Ayuntamiento.“Con la gente que ya se compactó, se realiza el servicio que se tiene que hacer, repito, para que la ciudadanía esté contenta”, dijo.Sobre las acusaciones en su contra hechas ante el Congreso , cuestionando su designación, sostuvo que llegó al cargo apegado a la ley.“Han hecho mucho ruido, diciendo sin fundamento que eso le correspondía al Partido Acción Nacional”.“Es totalmente falso lo que se ha venido señalando, ya que en sesión de Cabildo se tomó la decisión junto con mis compañeros para que no hubiese vacío de poder para que yo ocupara la Presidencia Municipal y de mi compañera Alma Delia, la sindicatura de manera interina”, dijo.Carranza Barradas reiteró que su designación fue avalada por la mayoría de los integrantes del Cabildo.“Posterior a esto, la suplente que de manera legal pidió ser la Síndica Única porque le correspondía, el lunes pasado le dimos toma de protesta y ella es la compañera Nayelli Toral Ruiz”, dijo.El Alcalde aclaró que no buscar perjudicar absolutamente a nadie y actualmente atienden “tiempos del Ejercicio 2020” y pendientes de la administraciónMencionó que por el vacío de poder tras la remoción de José Paulino Domínguez Sánchez como Alcalde, había preocupación de los proveedores y contratistas, así como del personal de confianza y sindicalizado por la situación prevaleciente y sobre todo por los pagos pendientes.“Lo único que hemos hecho, al asumir la responsabilidad de la alcaldía de Actopan, es poner orden, nada más”, dijo.