Alcalde interino de Actopan ignora orden de Juez y deja sin agua a comunidad

Pobladores de Mozomboa, encabezados por el Agente Municipal y el presidente del Patronato del Agua Potable, se manifestaron de manera pacífica este miércoles en la cabecera municipal de Actopan, para exigir al alcalde interino, Eduardo Carranza Barradas, que cumpla la orden de un juez federal para resolver el problema con las válvulas de agua que enfrentan con la comunidad de Santa Rosa.



Los manifestantes acusaron al munícipe de “desacato”, ya que el pasado 15 de junio de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito le notificó que abriera las válvulas que obstruyen el paso del agua de Santa Rosa a Mozomboa para solucionar este problema que les ha cancelado el uso del líquido, poniendo en riesgo la salud y la vida de sus familias.



Con pancartas en mano, los habitantes de esta comunidad cañera le dijeron:



“Queremos que nos resuelva el problema del agua. No se lo venimos a pedir, se lo venimos a exigir”, “El agua es un derecho y no nos lo puede negar”, “Señor alcalde Eduardo Carranza, Mozomboa ¡Exige! Que nos abra la válvula”, expresaron frente a un Palacio Municipal cerrado.



En el oficio que intentaron entregar en el Palacio Municipal, le hacen de su conocimiento “que por la falta de decisión, capacidad y valor civil y por desacato a una orden federal, el pueblo de Mozomboa hará el trabajo que a usted le corresponde hacer. El pueblo de Mozomboa abrirá y quitará la válvula, haciendo trabajos correctivos en la tubería propia de Mozomboa: queda asentado que toda situación que surja del asunto en cuestión (violencia, agresiones verbales, daños a terceros, muertes, etcétera) recaerá en usted y su equipo”, expresaron.



En el oficio, los habitantes señalan expresamente que debe “servir al pueblo y resolver las problemáticas que existen” y en el caso específico de Mozomboa, “no ha tenido la capacidad para resolver el asunto del agua potable que existe entre Santa Rosa y el pueblo, el cual se está manifestando”.



“Al no tener respuesta y por la falta de capacidad e interés de usted y su equipo, el asunto se turnó hacia las instancias federales, el cual se encuentra en el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, así como también a la dependencia reguladora de agua (CONAGUA), en donde se abrió el expediente único nacional con el número 26743849 y número de expediente asignado 248/2020, en el cual la resolución del día 15 de junio del año 2020 fue expedida y notificada a usted para que la válvula, la cual obstruye el paso del agua, fuera abierta, misma que hizo caso omiso a dicha notificación del juez federal”.