Alcalde no aceptará reubicación de caseta de Fortín a las Cumbres de Maltrata

El alcalde de Maltrata, Gustavo Rosas Huerta, indicó que no acepta ni aceptará la reubicación de la caseta de peaje entre ese municipio y Nogales como lo anunció en Gobernador del Estado en su reciente visita a Mixtla de Altamirano.



Comentó que se encuentran a la espera de que les dé audiencia el mandatario estatal, pero ya enviaron algunos escritos al presidente de la República pidiéndole que los maltratecos no sean afectados con esa medida.



Destacó que ni él ni su comuna están de acuerdo con que se reubique la caseta entre este municipio y Nogales porque les afectaría.



“Quisiéramos que nos mandaran alguna empresa, alguna fuente de empleo, pero no que nos acaben con ese tipo de situaciones”, indicó.



Rosas Huerta señaló que toda la gente de ese municipio sale a estudiar y a trabajar a Mendoza, Nogales y Orizaba diariamente, entonces, el hecho de tener en su paso una caseta les pegaría en su economía.



Comentó que a la fecha sigue sin saber nada en torno a ese tema, pero no puede aceptar algo que dañaría a su municipio.



Consideró que el plan del Gobierno Federal es apoyar al que menos tiene, pero si se reubica la caseta cerca de su municipio iría en contra de ese objetivo.



Cabe recordar que en la recienta visita del mandatario estatal a Mixtla de Altamirano, señaló en entrevista que ya había un acuerdo con la SCT en torno al tema de la caseta de peaje 045 de Fortín de las Flores, la cual se reubicaría en una recta bajando las Cumbres de Maltrata.